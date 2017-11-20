محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة أكثر من 81 مرتزقاً في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية صنعاء - سبأ :

أسفرت عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عن مصرع وإصابة أكثر من 81 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات واغتنام أسلحتهم وإعطاب آلياتهم .



وأكد مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط أكثر من 50 قتيلاً وجريح من المرتزقة بينهم قيادات خلال كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف واسع لهم بالحول في يام بجبهة نهم ، كما تم إعطاب آلية لهم .



ولفت المصدر إلى مصرع أربعة من المرتزقة بينهم القيادي العقيد عارف الحجلي من قيادات اللواء 310 في نهم ، فيما هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية موقع مستحدث للمرتزقة بالحول ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان صدوا محاولة تسلل للمرتزقة في محافظة تعز أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار ، مشيراً إلى قنص تسعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في الضباب .



في جبهة ميدي هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة جنوب غرب قلعة ميدي ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم ، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم شمال صحراء ميدي ، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة في المنطقة نفسها .



وتكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح إثر عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت أحد مواقعهم بمنطقة كتف البعير في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ، وفي محافظة مأرب تم قنص ستة من المرتزقة بمديرية صرواح .



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا موقع المترس الكبير التابع للمرتزقة في مديرية المتون بمحافظة الجوف وأسفرت العملية عن سقوط قتلى في صفوفهم واغتنام أسلحة ، مبيناً أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في مديرية الغيل .



وحسب المصدر كسر الجيش واللجان محاولة زحف مكثفة للمرتزقة على القحوص والركيزة بالجوزعة في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ، في حين استهدف قناصوا الجيش واللجان اثنين من المرتزقة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .



وفي نجران لقي خمسة من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية في هجوم مباغت للجيش واللجان على معسكر القفال ، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء وفي تبة القطرين و مواقع متفرقة من الشرفة .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة جبل قيس و المعنق والقرن بجيزان وتم قنص جندي سعودي في القرن .



أما في عسير فاستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة غرب قرية مجازة .





سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ