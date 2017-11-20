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آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:36:10ص
مصرع وإصابة أكثر من 81 مرتزقاً في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
أسفرت عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عن مصرع وإصابة أكثر من 81 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات واغتنام أسلحتهم وإعطاب آلياتهم .
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مصرع وإصابة أكثر من 81 مرتزقاً في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أسفرت عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عن مصرع وإصابة أكثر من 81 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات واغتنام أسلحتهم وإعطاب آلياتهم .

وأكد مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط أكثر من 50 قتيلاً وجريح من المرتزقة بينهم قيادات خلال كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف واسع لهم بالحول في يام بجبهة نهم ، كما تم إعطاب آلية لهم .

ولفت المصدر إلى مصرع أربعة من المرتزقة بينهم القيادي العقيد عارف الحجلي من قيادات اللواء 310 في نهم ، فيما هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية موقع مستحدث للمرتزقة بالحول ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان صدوا محاولة تسلل للمرتزقة في محافظة تعز أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار ، مشيراً إلى قنص تسعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في الضباب .

في جبهة ميدي هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة جنوب غرب قلعة ميدي ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم ، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم شمال صحراء ميدي ، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة في المنطقة نفسها .

وتكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح إثر عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت أحد مواقعهم بمنطقة كتف البعير في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ، وفي محافظة مأرب تم قنص ستة من المرتزقة بمديرية صرواح .

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا موقع المترس الكبير التابع للمرتزقة في مديرية المتون بمحافظة الجوف وأسفرت العملية عن سقوط قتلى في صفوفهم واغتنام أسلحة ، مبيناً أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في مديرية الغيل .

وحسب المصدر كسر الجيش واللجان محاولة زحف مكثفة للمرتزقة على القحوص والركيزة بالجوزعة في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ، في حين استهدف قناصوا الجيش واللجان اثنين من المرتزقة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .

وفي نجران لقي خمسة من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية في هجوم مباغت للجيش واللجان على معسكر القفال ، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء وفي تبة القطرين و مواقع متفرقة من الشرفة .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة جبل قيس و المعنق والقرن بجيزان وتم قنص جندي سعودي في القرن .

أما في عسير فاستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة غرب قرية مجازة .


سبأ
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