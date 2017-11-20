عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى رام الله – سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وطولكرم وجنين واعتقلت المواطنين الواحد والعشرين بزعم أنهم مطلوبون .



من جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.



وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب ، ان اقتحمات المستوطنين المتطرفين تمت من جهة باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



واضاف ان المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم القدسي الشريف.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ