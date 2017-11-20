عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة إقليم كردستان تطلب من كندا التوسط لإنهاء النزاع مع بغداد أوتاوا – سبأ :

طلب وزير الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى بكير الذي يزور كندا حاليا من الحكومة الكندية التدخل لإنهاء نزاع الأكراد مع بغداد.



وقال بكير في تصريحات خاصة لصحيفة الجلوب أند ميل كبرى الصحف الكندية اليوم إنه طلب من وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان ومسؤولين كنديين آخرين المساعدة في التوسط لإنهاء التوترات في شمال العراق التي أعقبت استفتاء صوت فيه الأكراد على الانفصال .



وأكد بكير أن الأكراد يشعرون بالنسيان إلى حد ما من قبل حلفاء دوليين بعد أن تتخذ بغداد خطوات للتأكيد على السيطرة على شمال العراق، مشيرا إلى الدور الذي لعبه الأكراد في هزيمة عصابة داعش الإرهابية، وقال "لقد لعبنا دورا رئيسيا في مكافحة داعش ولكن يبدو أن بعض الناس قد نسوا ذلك ".



من جانبها قالت الصحيفة أن وزير الخارجية في إقليم كردستان توجه إلى كندا بتحذير قائلا "إذا لم يضطلع المجتمع الدولي بدور في هذا النزاع فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فوضى تفتح الباب أمام عودة المتطرفين إلى العراق وخلق المزيد من المشردين واللاجئين وتعطيل تدفق النفط من البلاد".



وقال بكير " إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته فإن عدم الاستقرار سوف يتيح مجالا للتوسع في الإرهاب والتطرف الأمر الذي يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح والهجرة".





سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ