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آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:36:10ص
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المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
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  اقتصاد
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
[20/نوفمبر/2017]
مسقط – سبأ :
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.

وقال البنك في بيان له اليوم إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في السادس من شهر ديسمبر المقبل وسيغلق في الـ14 من الشهر ذاته علمًا أن المزاد سيعقد يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وذكر البيان ان هذه السندات ستصدر يوم الثلاثاء 19 من شهر ديسمبر المقبل (التسوية) وتستحق السداد في19 من شهر ديسمبر عام 2024م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 19 من شهر يونيو و 19 من ديسمبر من كل عام حتى استحقاقها في 19 من شهر ديسمبر للعام 2024م.

سبأ
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