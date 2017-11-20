اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني مسقط – سبأ :

أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.



وقال البنك في بيان له اليوم إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في السادس من شهر ديسمبر المقبل وسيغلق في الـ14 من الشهر ذاته علمًا أن المزاد سيعقد يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل.



وذكر البيان ان هذه السندات ستصدر يوم الثلاثاء 19 من شهر ديسمبر المقبل (التسوية) وتستحق السداد في19 من شهر ديسمبر عام 2024م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 19 من شهر يونيو و 19 من ديسمبر من كل عام حتى استحقاقها في 19 من شهر ديسمبر للعام 2024م.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ