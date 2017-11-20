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زلزال بقوة 7 درجات يتسبب في موجات
[20/نوفمبر/2017]
سيدني – سبأ :
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية أن الزلزال الذي ضرب ساحل كاليدونيا الجديدة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد تسبب في موجات المد العاتية "تسونامي".

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع على بعد 82 كيلومترا شرقا - شمال شرق بلدة تادين في "لويالتي أيلاندز" في كاليدونيا الجديدة، والتي تقع ضمن منطقة حلقة النار في جنوب المحيط الهادي.

وحذر مركز التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" في هاواي من "موجات تسونامي خطرة" على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وأشار المركز إلى أن هزة ارتدادية قد حدثت بعد الزلزال الرئيسي بلغت قوتها 1ر5 درجة ومركزها على بعد حوالي 14 كيلومترا من الشاطئ وعلى نفس العمق.

جدير بالذكر ان كاليدونيا الجديدة هي منطقة فرنسية تقع جنوب المحيط الهادئ وتشتهر بتردد السياح على شواطئها وشعابها المرجانية، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شرقي أستراليا.

سبأ
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