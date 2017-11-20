العدوان السعودي على اليمن اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :

استشهد 14 طفلاً وامرأة وأصيب رجل في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية ، أدت أيضاً إلى تدمير واسع في ممتلكات المواطنين .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أسرتين مكونتين من عشرة أطفال وأربع نساء في غارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن محمد السلال بمنطقة الهيجة بمديرية المصلوب في محافظة الجوف



وأشار المصدر إلى جرح مواطن إثر غارة لطيران العدوان على سيارته بالخط لعام في مديرية المطمة بالجوف ، كما شن غارة على مديرية نهم وست غارات على منطقة بيت نعم في مديرية همدان بمحافظة صنعاء .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة و غارة شرق مدارس العمري بمديرية ذباب ومثلها على مديرية موزع بمحافظة تعز ، و شن سبع غارات على مديريتي حرض و ميدي في حجة .



وفي محافظة صعدة بيّن المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم و أربع غارات على سيارات المواطنين في منطقة العطفين و عشر غارات على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف .



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية حريب القراميش وغارة أخرى على مديرية صرواح في محافظة مأرب .

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ