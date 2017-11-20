ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:14:52ص
انتصارات في مختلف الجبهات يحققها أبطال الجيش واللجان
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء هيئة المواصفات والمقاييس
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، الخطوات المتعلقة بتطوير أداء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
زلزال بقوة 7 درجات يتسبب في موجات
وزراء خارجية / آسيم /يجتمعون في ميانمار الاسبوع المقبل
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
استشهد 14 طفلاً وامرأة وأصيب رجل في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية ، أدت أيضاً إلى تدمير واسع في ممتلكات المواطنين .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أسرتين مكونتين من عشرة أطفال وأربع نساء في غارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن محمد السلال بمنطقة الهيجة بمديرية المصلوب في محافظة الجوف

وأشار المصدر إلى جرح مواطن إثر غارة لطيران العدوان على سيارته بالخط لعام في مديرية المطمة بالجوف ، كما شن غارة على مديرية نهم وست غارات على منطقة بيت نعم في مديرية همدان بمحافظة صنعاء .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة و غارة شرق مدارس العمري بمديرية ذباب ومثلها على مديرية موزع بمحافظة تعز ، و شن سبع غارات على مديريتي حرض و ميدي في حجة .

وفي محافظة صعدة بيّن المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم و أربع غارات على سيارات المواطنين في منطقة العطفين و عشر غارات على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف .

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية حريب القراميش وغارة أخرى على مديرية صرواح في محافظة مأرب .

سبأ
  المزيد من (العدوان السعودي على اليمن)
طيران العدوان يعاود إستهداف معسكر خالد بتعز بأربع غارات
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على تعز
رئيس اللجنة الثورية العليا يدعو وسائل الإعلام الحرة والمنظمات الدولية لزيارة اليمن لكشف جرائم العدوان
خروقات العدوان ومرتزقته خلال الـ 24 الساعة الماضية في عدد من المحافظات
طيران العدوان يستهدف منازل مواطنين بمديريتي مجزر وصرواح مأرب
أبطال الجيش واللجان يتصدون لمحاولة تقدم للمرتزقة بإتجاه وادي الملح بصرواح
مساعد الخارجية الإيرانية ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا تطورات الاوضاع في اليمن
مساعد وزير الخارجية الايراني يحذر من استمرار العدوان العسكري على اليمن
أمين عام حزب الله اللبناني : السعودية تخادع العالم بعدوانها على اليمن لفشل تحقيق اهدافها

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
[20/نوفمبر/2017]
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين مجزرة المصلوب
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على ذوباب وموزع بتعز
[19/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by