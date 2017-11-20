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آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:14:52ص
انتصارات في مختلف الجبهات يحققها أبطال الجيش واللجان
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء هيئة المواصفات والمقاييس
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، الخطوات المتعلقة بتطوير أداء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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  عربي ودولي
بينيرا يواجه جيليير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي
[20/نوفمبر/2017]
سنتياجو – سبأ :
فاز المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي في تشيلي وسيواجه اليخاندرو جيليير الذي مثل ائتلاف يسار الوسط في جولة ثانية في ديسمبر المقبل.

وحصل بينيرا البالغ من العمر 67 عاما على 6ر36 % من الأصوات بعد فرز 99% من إجمالي الأصوات فيما حصل جيليير/ 64 عاما/ الذي مثل ائتلاف يسار الوسط برئاسة الرئيسة المنتهية ولايتها ميشال باشليت، على 6ر22 بالمائة.

جدير بالذكر أنه يحق لنحو 14 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 155 نائبا، وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

سبأ
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