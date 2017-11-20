عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بينيرا يواجه جيليير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي سنتياجو – سبأ :

فاز المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي في تشيلي وسيواجه اليخاندرو جيليير الذي مثل ائتلاف يسار الوسط في جولة ثانية في ديسمبر المقبل.



وحصل بينيرا البالغ من العمر 67 عاما على 6ر36 % من الأصوات بعد فرز 99% من إجمالي الأصوات فيما حصل جيليير/ 64 عاما/ الذي مثل ائتلاف يسار الوسط برئاسة الرئيسة المنتهية ولايتها ميشال باشليت، على 6ر22 بالمائة.



جدير بالذكر أنه يحق لنحو 14 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 155 نائبا، وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ