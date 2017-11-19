وزير الخارجية: من ينفذون سياسات القتل في اليمن لا يحق لهم التحدث عن حماية مكة والمقدسات صنعاء - سبأ :

سخر وزير الخارجية المهندس هشام شرف من تكرار أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية السعودي لادعاءات استهداف مكة والأماكن المقدسة ..وقال " نحن أحرص منكم على مكة والمقدسات ونحن أهل اليمن أول من سيهب لحمايتها إن تعرضت لأي خطر".



وأضاف " إن من يضعون وينفذون سياسات القتل والدمار في اليمن لا يحق لهم التحدث عن حماية مكة والمقدسات بعد أن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن في المدن والقرى والمناطق اليمنية".



وعلق الوزير شرف على مقولات أبو الغيط والجبير في جلسة وزراء الخارجية العرب في دورتها المنعقدة بالقاهرة أنها لا تعدو كونها صدى عرض عضلات سعودي يرفع راية التهديد والوعيد دون أي اعتبار أو نظر لطرح مقترحات أو رؤى أو سبل ممكنة لإحلال السلام في المنطقة العربية أو محاولة مد جسور ثقة مع الآخرين وفي مقدمتهم إيران، متناسين بحث المشاغل أو المخاوف والاهتمامات بشكل مشترك.. لافتاً إلى أنها أصوات متهورة تسبق قرع طبول حرب وتريد جر العالم العربي إليها خدمة لأجندات خارجية برداء سعودي.



وأكد وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عنتريات أبو الغيط وعادل الجبير لن تجد أي ترجمة لها على الأرض ولن تخيف اليمن .



وأضاف " هم يعرفون جيدا أنها لن تجد لها آذاناً صاغية في إيران ومن الأفضل لأولئك الذين يستبقون تبرير أخطاءهم الجسيمة أو مواقفهم الخاطئة بخطب التهديد والوعيد أن يعرفوا أنهم ليسوا أصحاب القرار الفصل في شأن الحرب والسلم في الجزيرة والخليج أو الشرق الأوسط وإنما هي عواصم قوى دولية معروفة همها الأول والأخير إبقاء الملفات مفتوحة والصراعات جارية واستنزاف ما أمكن من الموارد المالية بشكل صفقات وعقود أسلحة وخبراء وخدمة مصالح دولها وليس مصالح السعودية ومن يدور في فلكها بالدرجة الأولى".



وحمل وزير الخارجية، السعودية بالدرجة الأولى مسؤولية ما يجري في المنطقة العربية من اختلالات وإرباكات بدءا بالعدوان على الجمهورية اليمنية مرورا باستفزاز دولة قطر ومحاولة خلط الأوراق في الجمهورية اللبنانية ووصولا إلى استعداء الدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفتح بؤرة توتر وصراع جديدة.



ولفت إلى أن كل ذلك لن يفيد النظام السعودي لإلهاء الإقليم والعالم عما اقترفه من جرائم قتل وإبادة وتشريد وتدمير في اليمن ليخلق بذلك أكبر كارثة إنسانية في العالم لجار شقيق لم يعتدِ على السعودية أو يتدخل في شؤونها، وإنما مملكة آل سعود من دشنت عصر وهم الهيمنة والاستعمار مستغلة ظروف اليمن والأزمة السياسية الداخلية في عام 2014م.



وأكد الوزير شرف أن السعودية من أحدثت الانقسامات في الصف العربي، وكانت هي وليس إيران، سبباً رئيسياً لعدم الاستقرار في اليمن، حيث استغلت ظروف البلد في عام 2014 بشن حرب إبادة وإجرام وتدمير في مارس 2015م هدفها هدم كل ما بني في اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر المجيدة وخلق وضع عدم استقرار وإطالة أمد صراعات داخلية أوجدتها عبر عملائها في الداخل.



وحول مجريات اجتماع وزراء الخارجية العرب دعا الوزير شرف إلى عمل عربي مشترك لوقف نزيف الدم ومواجهة الغطرسة والجبروت الممول سعودياً في اليمن والتركيز على معالجة أي معضلات عربية -عربية أو عربية - إسلامية بالعقل والتروي والتفاهم درءاً لأي تصعيد يقصد به تحويل منطقة الجزيرة والخليج إلى ساحات حرب بالوكالة ستصيب المنطقة وشعوبها بمقتل وبكل الويل وتوقف عجلة الحياة والتنمية والاستثمار والتطور السياسي، وستعمل على إرساء سياسات وسيناريوهات جديدة لقوى من خارج المنطقة وبتنفيذ عملائها المعروفين لدى الجميع.



واختتم وزير الخارجية تصريحه بدعوة أبو الغيط والجامعة العربية إلى أن يكونوا دعاة سلام وليس مجرد صدى لصوت الرياض، وألا تأخذهم العزة بالإثم كما هو حال حكام الرياض وتفادي استعداء الآخرين وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة تنفيذا لأجندة خارجية تتعلق بالملف النووي الإيراني لا بقرة فيها للسعودية أو جمل.

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ