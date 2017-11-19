المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين مجزرة المصلوب



وأكدت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان ولاتسقط بالتقادم تستدعي محاكمة رموز النظام السعودي كمجرمي حرب .

واستنكر البيان الصمت الدولي تجاه مجازر العدوان المستمرة بحق المدنيين والاستهداف اليومي للأطفال والنساء ، داعياً المنظمات الإنسانية وأحرار العالم للتحرك العاجل لوقف نزيف الدم اليمني والضغط على النظام السعودي لوقف عدوانه الغاشم على اليمن أرضاً وإنساناً .

[19/نوفمبر/2017] الجوف - سبأ :أدانت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بمحافظة الجوف اليوم مجزرة العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرة المواطنين محمد حسن السلال و عبدالله مسفر النوفي التي راح ضحيتها 11 شهيداً جميعهم من النساء والأطفال.سبـأ