محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في مواقع متفرقة من الشرفة.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على معسكر القفال، وأسفر عن إعطاب آلية عسكرية ومصرع خمسة من مرتزقة الجيش السعودي.



وأشار المصدر إلى القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران.



وبين المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة جبل قيس و المعنق والقرن بجيزان ، مؤكداً قنص جندي سعودي في القرن .

وفي عسير ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب قرية مجازة.

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ