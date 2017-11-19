محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق بين مكتبي الصحة و منظمة الإغاثة الأولية بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالرحمن جارالله مع مديرة مكتب منظمة الإغاثة الأولية بالمحافظة كارولين باولي جوانب التنسيق والتعاون بين الجانبين وأولويات عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.



واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة جراء العدوان والحصار وانعكاسات ذلك على المحافظة بشكل عام ، كما تم بحث المجالات الخدمية والإنسانية التي يمكن للمنظمة المساهمة فيها .



كما تطرق اللقاء الى المشاريع التي تنفذها المنظمة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتغذية وسبل العيش ودعم متطوعات صحة المجتمع في مديريات المنيرة والضحي والمغلاف والدريهمي والمنصورية والسخنة.



حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ومدير الإعلام والتثقيف الصحي يحيى الجنيد والمستشار الطبي بالمنظمة الدكتور ابراهيم مصطفى بدري وضابطي مشاريع المنظمة الدكتور جهاد الاهجري والدكتور رفعت هيج .

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ