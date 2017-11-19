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وكيل هيئة رعاية أسر الشهداء يؤكد أهمية تأهيل كوادر الهيئة
[19/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد وكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية لقطاع الرعاية والتوثيق إسماعيل الخاشب، أهمية تأهيل وتدريب كوادر الهيئة بهدف تطوير الأداء.

وأشار الوكيل الخاشب في إفتتاح دورة تدريبية للدفعة الثانية من موظفي الهيئة اليوم في مؤسسة إيلاف للتدريب والإستشارات بتمويل صندوق تنمية المهارات، إلى ضرورة الإستفادة من أساليب العمل الحديثة التي سيتلقونها في الدورات لتجويد الأداء .

وأكد أن المرحلة الراهنة تحتم على الجميع التعاون من أجل تفعيل دور الهيئة في رعاية أسر الشهداء خصوصاً مع تزايد أعدادهم جراء العدوان السعودي الأمريكي على الوطن منذ ما يقارب ثلاث سنوات .

وعبر الخاشب عن الشكر لصندوق تنمية المهارات ومؤسسة إيلاف للتدريب والإستشارات لتعاونهم في تأهيل موظفي القطاع الحكومي بشكل عام والهيئة بصورة خاصة.

حضر الإفتتاح مدير عام التوثيق والإحصاء بقطاع الرعاية ماجد المصباحي ورئيس مؤسسة إحسان الخير للتنمية وكفالة الأيتام محمد شرف المؤيد

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