محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمات مجتمع تكرم مؤسس أول حديقة ألعاب في اليمن صنعاء - سبأ :

نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة اليوم حفل تكريم مؤسس أول حديقة ألعاب في اليمن " حديقة ألعاب السبعين" عبدالله أحمد المغشي.



وفي التكريم الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري والوكيل المساعد للقطاع عبدالله محرم، أشارت رئيسة مؤسسة هيلث أفيرس الدكتورة لجين الشماحي إلى أن التكريم يأتي تقديرا لما قدمه المغشي من أدوار وجهود في إدخال البسمة إلى الأطفال خلال ثلاثة عقود منذ إنشاء أول حديقة ألعاب بالعاصمة.



وأكدت أن تكريم يأتي أيضا من منطلق مسؤولية المؤسسة في دعم الطفولة والاهتمام بقضايا وحقوق الأطفال ومناصرة قضاياهم.



فيما أشار رئيس منظمة ops للإغاثة وإدارة الأزمات أيمن القاسمي أن تكريم المغشي باعتباره صاحب المبادرة منذ عقود في إيجاد مكان للترفيه والتنزه بالعاصمة صنعاء، وكذا لبصماته ودعمه للأطفال والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تنسى.



من جانبه أوضح مالك مدينة ألعاب حديقة السبعين الحاج عبدالله احمد المغشي إن عملية التطوير في ألعاب حديقة السبعين متواصلة .. مؤكدا إستمرار الحديقة في تقديم خدماتها رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد.



تخلل الحفل الذي نظمته مؤسسة هيلث أفيرس ومنظمتي فوريو وops للإغاثة عدد فقرات فنية وشعرية وعرض خاص بمدينة ألعاب حديقة السبعين منذ تأسيسها ومراحل التطوير والتحسين الذي مرت به ألعاب ومنتزهات الحديقة.



حضر الحفل رئيس منتدى السلطة المحلية بأمانة العاصمة عبد الحميد الحرازي ورئيس التحالف المدني درهم أبو الرجال وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ