محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بالجوف تدين مجزرة العدوان بمديرية المصلوب الجوف - سبأ :

أدانت السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة الجوف المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم بمنطقة الهيجة في مديرية المصلوب بالمحافظة وراح ضحيتها 11 شهيداً من أسرة المواطن محمد حسن السلال جميعهم من النساء والأطفال.



واعتبرت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه الجريمة امتداداً لجرائم الحرب والإبادة الممنهجة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاث سنوات في ظل صمت دولي .



وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة وغيرها من المجازر التي تستهدف منازل المواطنين ومزارعهم منازل تؤكد دموية العدوان وإمعانه في استهداف المدنيين دون أي وازع ديني أو إنساني.. مؤكداً أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا وقوة في مواجهته.



وحث البيان الشعب اليمني على تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد الجبهات بالرجال والمال، والتصدي لمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنساناً ، داعيا شعوب العالم الحر للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والضغط من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في الجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق أبناء اليمن .



إلى ذلك وجه محافظ الجوف سام الملاحي السلطة المحلية بمديرية المصلوب والجهات الصحية للقيام بواجبها والعناية بذوي ضحايا الجريمة .

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ