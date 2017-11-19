محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء عزل الجعاشن بإب يستنكرون التخاذل الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني إب - سبأ :

نظمت عزل ريدة وريد وبني عبدالله وذي الحوت ومعاين بمنطقة الجعاشن مديرية ذي السفال بمحافظة إب اليوم وقفة حاشدة للتنديد بالصمت الدولي والتخاذل الأممي إزاء جرائم العدوان وما يفرضه من حصار على الشعب اليمني.



وأكد المشاركون في الوقفة أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وما يفرضه من حصار يهدف إلى تركيع وقتل الشعب اليمني .. مشيرين إلى أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.



وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار الصمود والمضي في طريق الحرية والكرامة .. داعيا إلى رفد الجبهات بالرجال والعتاد لردع تحالف العدوان على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ