المجلس السياسي الأعلى يوافق على طلب المؤتمر اعتماد قاسم الكسادي بدلا عن الدكتور لبوزة اطلع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه مساء اليوم على الرسالة الموجهة من المؤتمر الشعبي العام المتضمنة طلب اعتماد قاسم محمد قاسم الكسادي في عضوية المجلس السياسي الأعلى بدلا عن الدكتور قاسم محمد لبوزة.