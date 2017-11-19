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آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:57:11م
المجلس السياسي الأعلى يوافق على طلب المؤتمر اعتماد قاسم الكسادي بدلا عن الدكتور لبوزة
اطلع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه مساء اليوم على الرسالة الموجهة من المؤتمر الشعبي العام المتضمنة طلب اعتماد قاسم محمد قاسم الكسادي في عضوية المجلس السياسي الأعلى بدلا عن الدكتور قاسم محمد لبوزة.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء هيئة المواصفات والمقاييس
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، الخطوات المتعلقة بتطوير أداء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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تدمير دبابة لمرتزقة العدوان بنهم
[19/نوفمبر/2017]
مأرب - سبأ :
دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم دبابة لمرتزقة العدوان في منطقة يام بنهم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف دبابة لمرتزقة العدوان كانت متمركزة خلف تبة العياني بيام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.
سبـأ
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