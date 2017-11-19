المجلس السياسي الأعلى يوافق على طلب المؤتمر اعتماد قاسم الكسادي بدلا عن الدكتور لبوزة

صنعاء - سبأ :

اطلع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه مساء اليوم على الرسالة الموجهة من المؤتمر الشعبي العام المتضمنة طلب اعتماد قاسم محمد قاسم الكسادي في عضوية المجلس السياسي الأعلى بدلا عن الدكتور قاسم محمد لبوزة.



ووافق المجلس السياسي الأعلى على الطلب، موجها باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبر المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والتقدير للجهود الوطنية التي بذلها الدكتور قاسم لبوزة خلال فترة تمثيله لمكون المؤتمر في المجلس السياسي الأعلى منذ تشكيله.

[19/نوفمبر/2017]سبـأ