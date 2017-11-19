محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة منظمة كير بمديرية جبلة بإب إب - سبأ :

ناقش وكيل محافظة إب لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع مدير مكتب منظمة كير بمحافظتي إب وتعز عبدالحكيم شمسان سير إعادة تأهيل وتشغيل عدد من مشاريع مياه الشرب التي تنفذها المنظمة بمديرية جبلة بتكلفة 100 ألف دولار.



واستعرض الاجتماع الأنشطة التي نفذتها المنظمة خلال الفترة الماضية في تقديم الدعم والمساندة لجهود مكافحة الأمراض والأوبئة وتنفيذ مشاريع المياه وكذا المشاريع الإغاثية.



وأشاد وكيل المحافظة باستجابة منظمة كير السريعة لتعزيز جهود مكافحة وباء الكوليرا من خلال تأهيل عدد من مشاريع مياه الشرب وتشغيل الآبار الارتوازية وتنفيذ عدد من المشاريع الصحية ومنها مشروعي الحقيبة الصحية وتأهيل القابلات المجتمعية بمديرية جبلة.



ونوه باستعداد المنظمة توفير كراسي كهربائية لعدد من الأطفال المعاقين تواصلا لدعم صندوق المعاقين بالمحافظة لهذه الشريحة وإعادة دمجها في المجتمع.



ودعا المنظمات الإنسانية إلى زيادة مساعداتها للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار والضغط لفتح المنافذ والمطارات للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني.



فيما عبر مدير مكتب منظمة كير عن الشكر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على التسهيلات التي تقدمها للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني والذي مكنها من إيصال المساعدات للمستحقين من النازحين والمتضررين من العدوان في مختلف مديريات المحافظة.



وأشار إلى أن المنظمة تسعى حاليا لتزويد مشاريع مياه الشرب بمدينة جبلة وعزلتي ذي عقيب والعقائر بالمولدات والأجهزة الكهربائية لتشغيل الآبار الارتوازية والمواد اللازمة لتعقيم المياه.



حضر الاجتماع مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمود وجيه الدين.

سبـأ [19/نوفمبر/2017]سبـأ