اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش خطة الرقابة على الأسواق













ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي وضم وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير المالية الدكتور صالح شعبان، خطة الرقابة على المواد الأساسية والمشتقات النفطية لمكاتب الصناعة وفروعها بالمحافظات والمديريات.



وأكد الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصناعة والتجارة ونوابهم ومدراء مكاتب الصناعة بمديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالحديدة، أهمية ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي والرقابة على المواصفات والمخزون الإستراتيجي لهذه المواد.



وشدد الإجتماع على ضرورة تضافر الجهود من الحد من إرتفاع الأسعر غير المبررة من قبل بعض التجار والعمل على تفعيل الرقابة المستمرة على الأسواق ومحاربة التهريب .



وتم التأكيد على سرعة إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ نزول ميداني إلى الأسواق وضبط المخالفين بمحاضر رسمية والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية والأمنية والغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك والجهات ذات العلاقة وإغلاق محلات كل من يثبت تلاعبه بالأسعار والمواصفات وكذا المخالفين للقانون الذي يضاعفون معاناة المواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.



كما شدد الإجتماع على أهمية إلتزام مكاتب الصناعة بالضوابط المنظمة لعملية النزول الميداني وعدم التساهل مع كل من يثبت في حقه التلاعب سواء من اللجان الميدانية أو المخالفين من أصحاب المحلات والمولات التجارية.



ودعا الإجتماع إلى توفير الإمكانيات والمقومات اللازمة لتنفيذ حملات النزول الميدانية للرقابة على الأسواق بما يضمن الحد من التلاعب بالأسعار والمواصفات والجودة.



حضر الإجتماع القائم بأعمال قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي .

سبأ [19/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ