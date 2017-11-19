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مناقشة آلية تحصيل الإيرادات الضريبية بإب
[19/نوفمبر/2017] إب - سبأ:



ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية علي بن علي النوعة، آلية تحصيل الإيرادات الضريبية بالمحافظة .

وفي اللقاء الذي ضم نائب مدير مكتب الضرائب في إب إسماعيل الأمير ومدراء الإدارات والأقسام .. أكد الوكيل النوعة أهمية إضطلاع المكتب بدوره في تحصيل الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي.

وقال " إن السلطة المحلية بالمحافظة لديها خطة عمل ستنفذها لضبط تحصيل الإيرادات ورفعها وضمان توريدها " .. مبينا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى فرع البنك المركزي بإب .

وشدد الوكيل النوعة على أهمية توريد المدونات والحرص على إستحقاق الضرائب القانونية للدولة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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