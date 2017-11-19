[19/نوفمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية علي بن علي النوعة، آلية تحصيل الإيرادات الضريبية بالمحافظة .
وفي اللقاء الذي ضم نائب مدير مكتب الضرائب في إب إسماعيل الأمير ومدراء الإدارات والأقسام .. أكد الوكيل النوعة أهمية إضطلاع المكتب بدوره في تحصيل الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي.
وقال " إن السلطة المحلية بالمحافظة لديها خطة عمل ستنفذها لضبط تحصيل الإيرادات ورفعها وضمان توريدها " .. مبينا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى فرع البنك المركزي بإب .
وشدد الوكيل النوعة على أهمية توريد المدونات والحرص على إستحقاق الضرائب القانونية للدولة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
سبأ