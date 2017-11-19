اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء هيئة المواصفات والمقاييس













ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، الخطوات المتعلقة بتطوير أداء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.



وأكد الدكتور مقبولي خلال الإجتماع الذي حضره وزيري الصناعة والتجارة عبده محمد بشر رئيس مجلس إدارة الهيئة والمالية الدكتور صالح شعبان عضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في الرقابة على كافة السلع التي تدخل إلى السوق اليمنية بإعتبارها خط الدفاع الأول للبلاد في هذا الجانب.



وقال " نشد على أيدي قيادة الهيئة الجديدة التي نالت ثقة القيادة السياسة في تطوير أداء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي يعول عليها الكثير، كون كل ما يدخل موانئ اليمن سواء البرية أو البحرية أو الجوية من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية يخضع لرقابة وفحص الهيئة".



وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية على ضرورة تفادي أي إختلالات في عمل الهيئة والحرص على تعزيز دورها في عملية فحص كل ما يدخل إلى البلاد مع مراعاة عدم حدوث أي تجاوزات للقانون أو تأخير وحجز بضائع التجار دون أي مبررات.



وفي الإجتماع الذي ضم مدير عام الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد ونائبي مدير عام الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو إصبع والشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم ومدير فرع الهيئة بالحديدة أحمد مهيوب، أكدا وزيرا الصناعة والتجارة والمالية الإستعداد تذليل الصعوبات أمام قيادة الهيئة والعاملين فيها بتوفير متطلبات المعامل والمختبرات الخاصة بها لما من شأنه تمكينها من تنفيذ مهامها وواجباتها على الوجه المطلوب.



وشددا على ضرورة إنتهاج الهيئة سياسات جديدة تساعد على تحفيز العاملين والمتعاونين معها بهدف الحد من دخول البضائع والسلع غير الصالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات.



من جانبه أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى أن الهيئة ستعمل ضمن خطتها للعام القادم على تحديث آلية العمل في الهيئة وكذا تحديث المختبرات ونشرها في المنافذ الرئيسية لدخول البضائع.



ولفت إلى أن من ضمن خطط الهيئة للفترة القادمة التركيز على التوعية المجتمعية بأهمية عملها في الحد من انتشار البضائع والسلع غير الصالحة للاستخدام.



حضر الإجتماع القائم بأعمال قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي ومدراء مكاتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومحافظة صنعاء أمين شايع والحديدة عبد العليم الدرويش ومدير مكتب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس محمد السبأي.

سبأ [19/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ