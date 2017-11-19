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مناقشة مشروع المسح الميداني لتحديد إحتياجات النازحين بصنعاء
[19/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم الجوانب المتعلقة بمشروع المسح الميداني لتحديد الإحتياجات الطارئة للنازحين وحصر النازحين والمتضررين في مديريات المحافظة.

وأكد الإجتماع الذي ضم رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة حفظ الله اللساني وعدد من مدراء المديريات ومدير مكتب المحافظ يحيي العذري، أهمية تحديد الإحتياجات الطارئة ومجالات الإنعاش المبكر وحصر المتضررين والنازحين والفقراء.

وأشار إلى أهمية إختيار كادر مؤهل وتدريبه على المسح وتعبئة الكشوفات والإستمارات لعملية المسح وتصميم النماذج الخاصة بذلك.

وتطرق الإجتماع إلى الآلية المزمنة لعملية المسح بدءً من النزول للعزل وتعبئة الكشوفات والإستمارات ورفعها لغرفة عمليات المشروع وإنتهاءً بتحليل البيانات وإعداد مصفوفة كاملة بالمستهدفين وإحتياجاتهم.

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