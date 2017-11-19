محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بصنعاء يقر تشكيل لجنة مشتركة لحل مشاكل القطاع الخاص صنعاء-سبأ:

أقر إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية حسين مقبولي، تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والمالية والقطاع الخاص لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول اللازمة لها.



وتم خلال الإجتماع بحضور وزيري الصناعة والتجارة عبده محمد بشر والمالية الدكتور صالح شعبان وضم عدد من التجار المستوردين والمنتجين للمواد الغذائية، الإتفاق على وجود سلة من العملة الصعبة لتزويد المستوردين بالمبالغ المطلوبة لهم .



كما تم الإتفاق على إصدار بيان مشترك ومذكرة من وزارة الصناعة وإتحاد الغرف التجارية والصناعية إلى الأمم المتحدة للتحذير من الإستمرار في منع دخول السفن المحملة بالمواد الأساسية والمشتقات النفطية وآثارها الكارثية على الشعب اليمني.



وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى إن الوزارة ستنفذ خلال الفترة القادمة حملات ميدانية رقابية على الأسواق إضافة إلى تحرير الوزارة مذكرات بالتنسيق مع وزارة المالية إلى ميناء الحديدة للإفراج عن البواخر المحتجزة.



وأكد إلى أن هناك كميات متوفرة من المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية فضلاً عن وجود عدد من البواخر التي من المتوقع أن تصل إلى الميناء خلال الفترة القادمة.



وعبر الوزير بشر عن أملة في أن تكون تصريحات الأمم المتحدة الأخيرة حول عدم وجود حصار فيما يتعلق بدخول المشتقات النفطية والسلع الأساسية صحيحة حتى يتمكن التجار من إدخال السلع الأساسية التي يتطلبها الشعب.



حضر الإجتماع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة حسن الكبوس ونائب رئس الغرفة محمد صلاح والقائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد ونائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو إصبع ونائب مدير هيئة المواصفات للشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم ومدير فرع المواصفات في الحديدة أحمد مهيوب ومدراء مكاتب الصناعة بالحديدة عبد العليم الدرويش وأمانة العاصمة خالد الخولاني ومحافظة صنعاء أمين شايع وعضوي الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة محمد عبد الله الانسي ومحمد شارب.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ