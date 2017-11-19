محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل تعزيز التوعية بمخاطر الألغام في البيضاء البيضاء-سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، سبل تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام ومخلفات صواريخ طيران العدوان والحروب في المحافظة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم فريق برنامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والغارات، الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع المحلي من مخاطر الألغام وكيفية تجنب العبث بها من خلال تعزيز دور الجهات الرسمية والشعبية في هذا الجانب.



وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية في الإسهام في التوعية بمخاطر الألغام وتجنب أفراد المجتمع من مواقع تواجدها وتفعيل مهام الفرق المختصة بهذه المهمة الإنسانية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين .



وأكد أن إيصال الرسالة للمجتمع يستدعي تكامل الأدوار بما يمنع المواطنين من الإقتراب منها والعبث بالأجسام التي ألقاها طيران العدوان أو مقذوفات مرتزقته وتعزيز دور السلطة المحلية في مساعدة الجهات المختصة بنزع الألغام والإبلاغ عن أي أجسام غريبة وتسهيل مهام الفرق في المناطق التي شهدت انكسارات وانسحاب للمرتزقة وزرع ألغام فيها.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ