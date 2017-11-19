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إحتفال بتخرج دفعة من معهد الإرتقاء العالي للعلوم الصحية في يريم إب
[19/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
احتفل معهد الإرتقاء للعلوم الصحية بمديرية يريم اليوم بتخرج 161 طالبا وطالبة في تخصصات صيدلة ومختبرات ومساعدي أطباء تحت شعار " بالعلم نصنع المستقبل ".

وفي الحفل أشار مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد مثى إلى الدور الذي يضطلع به الخريجين في بناء الوطن وخدمة المجتمع وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وحث الخرجين على المشاركة بفاعلية في العمل الطوعي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تستقبل الجرحى والمصابين جراء غارات العدوان.

من جانبه أوضح عميد معهد الإرتقاء للعلوم الصحية بيريم الدكتور محمد الحبابي أن الخريجين تلقوا خلال دراستهم بالمعهد مفاهيم طبية في مختلف التخصصات وبما يمكنهم من القيام بدورهم الإنساني والوطني.

وألقيت بالمناسبة كلمة عن الخريجين وقصيدة شعرية وقدمت وصلات غنائية وإنشادية.

وفي الختام الحفل الذي حضره مدير عام المديرية محمد الشامي ومدير مكتب التربية بالمديرية محمد حميد العمري وعدد من الشخصيات الإجتماعية تم تكريم الخريجين بالشهادات التقديرية .

سبأ
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