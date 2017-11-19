الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش) أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .