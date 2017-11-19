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آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:34:07م
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مقتل 14 شخصاً في إشتباكات بمقاطعة فرح غرب أفغانستان
[19/نوفمبر/2017]
كابول – سبأ :
أعلنت السلطات الافغانية اليوم الاحد عن مقتل 14 شخصاً بينهم ثمانية من المسلحين وستة ضباط شرطة لقوا حتفهم جراء إندلاع إشتباكات في مقاطعة فرح غربي أفغانستان .

وذكر المتحدث باسم شرطة المقاطعة إقبال بهير في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن وشنت مجموعة من مسلحي حركة طالبان هجمات منسقة ضد نقاط تفتيش أمنية عديدة في منطقة فرح رود في الساعات الأولى من صباح اليوم.

واضاف المتحدث ان الهجوم "أسفر عن إندلاع اشتباكات استمرت لساعات عديدة راح ضحيتها ثمانية من المتمردين وستة ضباط".

وأضاف المسئول أن ثمانية ضباط والعديد من المسلحين اصيبوا خلال القتال.

سبأ
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