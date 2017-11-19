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إشهار الجمعية العمومية لمالكي محطات بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية بالحديدة
[19/نوفمبر/2017]
الحديدة -سبأ:
عقد بمحافظة الحديدة اليوم المؤتمر التأسيسي لإشهار الجمعية العمومية لمالكي محطات بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمحافظة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي للنقابة وانتخاب هيئة إدارية ولجنة للرقابة والتفتيش.

وفي المؤتمر أشار وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم إلى أن إشهار الجمعية يأتي ضمن ترشيد العمل في النقابة وعمل التراخيص لمزاولة العمل وذلك في إطار القوانين المعمول بها هذا الشأن.

وأهاب بمالكي المحطات التقيد بالقوانين التي تسري عليهم .. لافتا إلى أن السلطة المحلية أبدت استعدادها التعاون معهم لإيصال الخدمة للمواطنين بأقل تكلفة.

إلى ذلك أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد، ضرورة إعداد لائحة تنظم عمل النقابة ووضع الرسوم المحلية على الخدمات بحسب القانون لما من شأنه تنظيم وتحسين هذه الخدمة للمواطنين .

وشدد على أهمية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان الذي طال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، مما تسببت في عجز في توفير هذه الخدمة.

وفي ختام المؤتمر تم إنتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتشكيل لجنة للرقابة والتفتيش لعمل النقابة.

حضر المؤتمر مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد ومدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالمحافظة محمد حجر.



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