محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لطلاب مدارس الرجم بالمحويت تندد بتصعيد العدوان المحويت-سبأ:

نظمت بمدارس مديرية الرجم محافظة المحويت اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وإغلاقه للمنافذ.



وطالب طلاب وطالبات مدارس الرجم بالمحويت المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يجري من حرب إبادة ومجازر بحق أطفال اليمن من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وأشارت بيانات صادرة عن الوقفات إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أبناء اليمن بشكل عام والأطفال بصورة خاصة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام جراء العدوان والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني .



وأكد طلاب وطالبات مدارس الرجم أن العدوان السعودي تسبب في قتل وجرح وتشريد مئات الآلاف من اليمنيين أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ في ظل صمت دولي مخزي ومعيب.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ