محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي أمانة العاصمة يطلع على صحة الإعلامي عبد الملك العيزري صنعاء-سبأ:

زار أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم الإعلامي والمذيع القدير في إذاعة صنعاء عبدالملك العيزري بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش.



واطمأن أمين عام محلي أمانة العاصمة ومعه أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ورئيسا لجنة الشئون الإجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري ووكيل قطاع الخدمات بالأمانة علي السقاف.. على صحة المذيع العيزري وحالته الصحية .. مطلعين من المشرفين على علاجه ما يتطلبه وضعه الصحي من علاج.



وأشاد الزائرون بما قدمه العيزري من دور إعلامي كبير من خلال عمله كمقدم بارز بإذاعة صنعاء البرنامج العام سواء النشرات الإخبارية والبرامج الثقافية أو غيرها من البرامج التي أسهم الإعلامي العيزري في إيصالها بكل وضوح للمتلقي ما أسهم في رقي المجتمع الثقافي والسياسي .. متمنين له الشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ