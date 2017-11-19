اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هاموند يأمل الاتفاق على العناصر الأساسية لاتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل الانفصال لندن- سبأ

أكد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أنه يأمل بالاتفاق "من حيث المبدأ" على العناصر الأساسية لاتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بلاده من التكتل بحلول مارس 2019 حين تنفصل بريطانيا عن الاتحاد.



وقال هاموند لقناة (آي.تي.في) التلفزيونية اليوم الأحد "نأمل بأن يتم الاتفاق عليها، من حيث المبدأ بالتأكيد، بأن يجري الاتفاق على عناصرها الرئيسية قبل مارس 2019 حتى يعرف الجميع إلى أين نتجه".

[19/نوفمبر/2017]