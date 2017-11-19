ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:27:24م
الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر8) نقطة وبنسبة (16ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (41ر5097) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (67ر5105) نقطة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
إحتفال بتخرج دفعة من معهد الإرتقاء العالي للعلوم الصحية في يريم إب
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية موزع بتعز
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 47 لعيدها الوطني
مناقشة جوانب التنسيق بين أمانة العاصمة ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
هاموند يأمل الاتفاق على العناصر الأساسية لاتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل الانفصال
[19/نوفمبر/2017]
لندن- سبأ
 أكد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أنه يأمل بالاتفاق "من حيث المبدأ" على العناصر الأساسية لاتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بلاده من التكتل بحلول مارس 2019 حين تنفصل بريطانيا عن الاتحاد.

وقال هاموند لقناة (آي.تي.في) التلفزيونية اليوم الأحد "نأمل بأن يتم الاتفاق عليها، من حيث المبدأ بالتأكيد، بأن يجري الاتفاق على عناصرها الرئيسية قبل مارس 2019 حتى يعرف الجميع إلى أين نتجه".
  المزيد من (اقتصاد)
اليابان تعتزم تقديم قروضها للدول النامية بالدولار الأمريكي
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
إرتفاع الإحتياطيات الدولية لروسيا 47.116 مليار دولار منذ مطلع 2017م
بريطانيا تبحث فرض ضريبه على منتجات بلاستيكية مضرة بالبيئة
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
الاتحاد الاوربي يوافق على رفع موازنة 2018 الى 145 مليار يورو
تباين اسعار النفط متجهة لتسجيل أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
وكالة الطاقة الدولية:أميركا ستشكل 80 % من نمو انتاج النفط العالمي
ارتفاع الأسهم الامريكية بفعل ارباح من وول مارت وسيسكو
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية موزع بتعز
[19/نوفمبر/2017]
إستشهاد ثمانية أطفال وثلاث نساء بغارة لطيران العدوان بالجوف
[19/نوفمبر/2017]
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات على مديرية همدان
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 31 غارة
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف معسكر خالد بتعز بأربع غارات
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by