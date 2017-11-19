محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشد بمدينة الحديد تنديدا بجرائم العدوان وإغلاق المنافذ الحديدة -سبأ:

شهدت مدينة الحديدة اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بتصعيد العدوان وإغلاق ميناء الحديدة وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ومنع سفن الإغاثة والتجارة من الدخول.



وردد المشاركون في المسيرة الجماهيرية الهتافات المعبرة عن رفض الشعب اليمني لما يتعرض له من مجازر طالت كافة مكونات المجتمع البشرية والبيئية بالإضافة إلى الحصار الشامل الذي يفرضه تحالف العدوان وخاصة بعد إغلاقه ما تبقى من المنافذ البرية والبحريةو الجوية.



ورفع المشاركون الشعارات واللافتات المنددة بالحصار وإغلاق موانئ الحديدة الذي يعد بمثابة إعدام وإبادة جماعية للشعب اليمني.



واستنكر المشاركون إستمرار صمت المنظمات والمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من عدوان وحصار طال كل مقومات الحياة وصولا إلى الإجراء الأخير المتمثل بإغلاق تحالف العدوان لميناء الحديدة والذي يسبب كارثة إنسانية.



وألقيت في المسيرة كلمتان عن قيادة المحافظة ألقاها وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم وعن مؤسسة الموانئ نائب رئيس مجلس الإدارة يحيى شرف الدين، أكدتا أن إغلاق الموانئ إستهداف شعب بأكمله يصل ضرره إلى كل أبناء اليمن وليس على أي محافظة أو منطقة بعينها.



كما أكدا أن إستهداف الموانئ والمطارات جريمة حرب مكتملة الأركان خاصة الموانئ و المطارات ذات الشأن المدني بما يتسبب في تجويع اليمنيين .. محملين المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسسات المسؤولية جراء الصمت وعدم تحريك ساكن إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وأدان بيان صدر عن المسيرة الجماهيرية إقدام تحالف العدوان على تشديد الحصار البحري والبري والجوي وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية ومنها مينائي الحديدة والصليف اللذان يعتبران شريان رئيسي لما يقارب من 80 بالمائة من سكان يمن الـ 22 من مايو.



وندد البيان بالصمت الدولي المخزي إزاء هذه الجرائم التي ترتكب من قبل تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



واعتبر المشاركون صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مع العدوان، مشاركةً في جرائمه بحق الشعب اليمني ووصمة عار في تاريخ المنظمات الدولية والدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته.



ودعا البيان اليمانيين إلى الإصطفاف لمواجهة تصعيد العدوان من خلال الحشد لدعم الجبهات بالرجال والعتاد والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن حتى تحقيق النصر.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ