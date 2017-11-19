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وزير الأوقاف ومحافظ إب يتفقدان مشروع الفلل الإستثمارية والجامع الكبير بجبلة
[19/نوفمبر/2017]
إب-سبأ:
تفقد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مشروع الفلل الإستثمارية التابعة لمكتب الأوقاف بمنطقة نجد العنصر بمديرية الظهار والبالغ تكلفة المرحلة الأولى منه 180 مليون ريال.

واستمع الوزير القليصي والمحافظ صلاح من مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة عبداللطيف المعلمي إلى شرح حول مكونات المشروع الإستثماري الذي يتضمن 12 فلة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 50 بالمائة.

ووجه وزير الأوقاف والإرشاد بسرعة إستكمال المشروع وإنجازه في الوقت المحدد وفق المواصفات الفنية المتفق عليها وبما يسهم في تنمية أموال الأوقاف في المحافظة.

واطلع وزير الأوقاف والإرشاد ومحافظ إب ومعهما أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي على الأضرار التي تعرض لها مبنى مكتب الأوقاف الجديد بإب جراء غارات طيران العدوان والمكون من ستة طوابق تم بناءه على نفقة مكتب الأوقاف بتكلفة 57 مليون ريال، وكان على وشك الإفتتاح.

كما اطلعوا خلال الزيارة لمدينة جبلة على المعالم التاريخية والطابع المعماري للجامع الكبير التأريخي بجبلة والذي بنبي قبل 950 عاما في عهد السيدة أروى بنت أحمد الصليحي، وما أجريت له من أعمال ترميم وصيانة شملت الجامع وملحقاته.

وتفقد وزير الأوقاف ومحافظ إب ما تحتويه مكتبة الجامع من مخطوطات تضم أكثر من ثلاثة ألاف مخطوطة قيمة ونادرة كتب بعضها بماء الذهب ويصل عمرها إلى أكثر من ألف عام.

وخلال الزيارة شدد وزير الأوقاف ومحافظ إب على أهمية الحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية والمخطوطات لما لها من موروث حضاري وشاهد حي لتاريخ الشعوب والأمم.

ووجه الوزير القليصي بترميم المخطوطات على نفقة مكتب الأوقاف وحفظها وأرشفتها بالتنسيق مع وزارة الثقافة، كما وجه بإعادة الحلقات المسجدية للدروس الفقهية في هذا الجامع.

إلى ذلك زار وزير الأوقاف ومحافظ إب وأمين عام محلي المحافظة العلامة حميد قاسم عقيل في منزله، اطمأنوا خلالها على حالته الصحية.. موجها مكتب الأوقاف بمعالجة العلامة عقيل على نفقة الأوقاف سواء في الداخل أو الخارج.

كما وجه وزير الأوقاف بتقديم مبلغ مليون ريال لصالح دار الحبيشي لرعاية الأيتام بإب وتوفير إحتياجات الدار وخاصة خلال الظروف الراهنة.

سبأ
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