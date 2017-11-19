سياحة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبرص تسجل رقما قياسيا فى عدد السياح خلال العام الجاري نيقوسيا- سبأ:

أعلنت قبرص عن تحطيم الرقم القياسي لعدد السياح للعام الجاري قبل شهرين من انتهائه مع تسجيل ما مجموعه 3,4 ملايين سائح بنهاية اكتوبر.



وبحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية الليلة الماضية، فقد استفادت الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط من سمعتها كموقع آمن في وقت تشهد فيه الوجهات السياحية في مصر وتونس وتركيا اضطرابات.



وتخطى عدد الوافدين في الأشهر العشرة الأولى بسهولة الرقم القياسي المسجل في عام 2016 بكامله والبالغ 3,18 مليون سائح.



وسجلت قبرص زيادة في عدد الزوار القادمين من أكبر اسواقها, بريطانيا — بارتفاع نحو 8 في المائة للفترة من يناير-أكتوبر — إضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين من ألمانيا (بارتفاع 60 في المائة) ومن ثاني أكبر أسواقها روسيا (بارتفاع 5,2 في المائة) ودول أخرى.



وتساهم هذه الزيادة في مساعدة قبرص على العودة الى تسجيل نمو بعد صفقة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013 لدعم اقتصادها المتداعي وبعض بنوكها المفلسة.



وتمثل عائدات قطاع السياحة نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, ويعزى له الفضل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ