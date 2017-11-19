محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد: محطات الرصد بعمران سجلت اليوم درجة صفر مئوية صنعاء -سبأ:

أكد المركز الوطني للأرصاد إستمرار المرتفع الجوي وتعمقه على جنوب شرق الجزيرة العربية مع تدفق كتلة هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض في درجة الحرارة.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن محطة الرصد الجوية بمحافظة عمران سجلت اليوم أقل درجة حرارة بلغت صفر درجة مئوية.



وبين المركز أن المناطق الجبلية لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات إب والضالع والمناطق الصحراوية وأجزاء من الهضاب الداخلية من البلاد تتأثر بتلك الكتلة الهوائية الباردة والجافة وقد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



وجدد المركز تحذيره لكبار السن والمرضى والأطفال في المحافظات الآنفة الذكر من التدني الملحوظ في درجات الحرارة.



ونبه المزارعين ورعاة الماشية والنحل في المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من آثار موجة البرد والصقيع حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.



ودعا المركز العمال في الفترة المسائية وساعات الصباح الأولى بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب الموج حيث يصل أعلى ارتفاع له إلى 3.5 متر.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ