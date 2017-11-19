ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:35م
الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر8) نقطة وبنسبة (16ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (41ر5097) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (67ر5105) نقطة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزير الأوقاف ومحافظ إب يتفقدان مشروع الفلل الإستثمارية والجامع الكبير بجبلة
قبرص تسجل رقما قياسيا فى عدد السياح خلال العام الجاري
الأرصاد: محطات الرصد بعمران سجلت اليوم درجة صفر مئوية
باحثون أمريكيون يكتشفون علاج جديد للسكري ببنكرياس اصطناعي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
باحثون أمريكيون يكتشفون علاج جديد للسكري ببنكرياس اصطناعي
[19/نوفمبر/2017]
واشنطن- سبأ:
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن مركبين ينتجان الأوكسجين لهما دور رئيسي في مساعدتهم على بناء بنكرياس اصطناعي في المختبر لعلاج مرضى السكري النمط الأول.

وبحسب وسائل الإعلام فقد تمكن العلماء بمعهد (ويل فوريست للطب التجديدي) من الكشف عن أن الأوكسجين الإضافي الذي توفره هذه العناصر يعمل على تحسين وظيفة وجدوى الخلايا المنتجة للأنسولين خلال المراحل الهامة من عملية بناء البنكرياس.. فمن المعروف أن هذه النوعية من الخلايا تكون في كثير من الأحيان مستهلكة للأوكسجين.

وتمكن الباحثون في جميع الدراسات من زيادة عدد الخلايا الحية بنحو 50 في المائة وقدرتها على إنتاج الأنسولين 8 مرات مع إضافة الأكسجين.. وعلموا أن بعض المتغيرات، بما في ذلك درجة الحرارة، يمكن استخدامها للسيطرة على مستويات الأكسجين.

وقال أستاذ أمراض الكبد الباحث إيمانويل سي "إن هذه الدراسات توفر دليلا على مفهوم استخدام المواد المولدة للأوكسجين لحل إحدى العقبات الرئيسية أمام هندسة البنكرياس الاصطناعي الحيوي، والتأكد من أن الخلايا لديها ما يكفى من الأوكسجين لتعمل حتى يتكامل الهيكل مع الجسم.. في حين أن زرع البنكرياس بأكمله أو من خلايا إنتاج الأنسولين يمكن أن يحتمل علاج مرض السكري النمط الأول".

ويعمل العلماء كبديل لهذه الخيارات على بناء بنكرياس اصطناعي من خلال تغذية الخلايا المنتجة للأنسولين ضمن حبات صغيرة حيوية، يتم طلاء البنكرياس بمادة تسمح بمرور الأنسولين، فضلا عن منعها للجسم لرفض البنكرياس الاصطناعي الجديد.

وشدد العلماء على وجود تحدٍ كبير مع هذه الإستراتيجية هو كيفية توفير احتياجات الخلايا من الأكسجين في ظل الاستعانة بالبنكرياس الاصطناعي لتشكيل الأوعية الدموية الخاصة به.. فالخلايا المنتجة للأنسولين لها متطلبات عالية من الأوكسجين، فهي تستخدم ما بين 10 – 12 في المائة من تدفق الدم إلى البنكرياس، في حين لا يمثل سوى ما بين 1- 2 في المائة من وزنه.. مؤكدين أن هناك حاجة إلى توفير إمدادات مستمرة من الأوكسجين بدءًا من وقت عزل الخلايا لأول مرة من البنكرياس المتبرع به، حتى يتم زرعه وتطوير أوعية دموية خاصة به، والتي عادة ما تتطور في غضون ما بين 5 – 10 أيام من الزرع.

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
اختتام أعمال المؤتمر الاقليمي الأول حول السياحة في عمان
علماء أسبان يتوصلون إلى آلية جديدة لإيقاف أورام الدماغ القاتلة
فيلم (قطار الملح والسكر) الموزمبيقي يفوز بجائزة مهرجان قرطاج السينمائي
دراسة: الفواكة والخضروات تقلل من خطر الاصابة بالسكري
مؤتمر عام (اليونسكو) يثبت إنتخاب الفرنسية ازولاي رسمياً مديرة عامة للمنظمة
باحثون أمريكيون يكتشفون مركب يحد من الإصابة بالزهايمر
دراسة/ تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل يغير مستقبل الأطفال
علماء أمريكيون يكشفون عن آلية جديدة لاستخدام الذهن لعلاج المشاكل النفسيه
علماء فلك يكتشفون 20 كوكبا جديدا أحدها يشبه الأرض
تناول التوابل الحارة يساعد في الحد من تناول الملح
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثمانية أطفال وثلاث نساء بغارة لطيران العدوان بالجوف
[19/نوفمبر/2017]
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات على مديرية همدان
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 31 غارة
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف معسكر خالد بتعز بأربع غارات
[18/نوفمبر/2017]
وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by