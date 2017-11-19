محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تصحيح ومعالجة إختلالات وظائف أجور ومرتبات التربويين







ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي، آلية تصحيح ومعالجة إختلالات جداول وظائف أجور ومرتبات التربويين.



وأقر الإجتماع تشكيل لجان من الإدارات المعنية للنزول الميداني إلى المدارس للوقوف على الإختلالات وجوانب القصور لضمان إيجاد حلول ومعالجات مناسبة لها.



وشدد الوكيل الشامي على ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان معالجة الإختلالات المالية والإدارية في الميدان التربوي وفقا للنظام والقانون وبما يكفل تخفيف أعباء الخزينة العامة للدولة على أن تبدأ اللجان عملها من السبت المقبل بأمانة العاصمة كمرحلة أولى فيما تستهدف المرحلة الثانية الميدان التربوي بقية المحافظات .

سبأ [19/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ