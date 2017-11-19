محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية حماية ممتلكات الأوقاف بعمران







ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ فيصل جعمان، المواضيع المتعلقة بأراضي وعقارات الأوقاف بمديرية عمران وإجراءات حمايتها.



وفي الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبد الله البحيري ومدير الشؤون القانونية عارف الشهاري ومدير عام مديرية عمران مطهر الدرة .. أكد المحافظ جعمان أهمية الحفاظ على أراضي الأوقاف وحماية أراضي الدولة من السطو عليها بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إعتداء عليها من قبل أي كان.



وأشاد بجهود مكتب الأوقاف ودوره الإرشادي والتوعوي وتحصيل الإيرادات .. حاثا على إستمرار الجهود وتنفيذ ما تم اتخاذه من معالجات من خلال تطبيق القوانين ضد المخالفين والمتهاونين في تسديد مستحقات الأوقاف.



وأقر الإجتماع آلية توثيق أراضي الأوقاف حفاظا عليها من أي أعمال سطو، إضافة إلى وضع آلية تتضمن عدم التصرف بأراضي دولة تمليكا أو تأجيرا إلا بموافقة السلطة المحلية بالمحافظة.



ووجه الإجتماع مكتب الإشغال العامة بإزالة أي إستحداث للبناء في أراضي الأوقاف.

سبأ [19/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ