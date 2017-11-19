عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعيين نائب الرئيس السابق في زيمبابوي زعيماً للحزب الحاكم خلفاً لموغابي هراري – سبأ :

عين حزب (زانو بي أف) الحاكم في زيمبابوي نائب الرئيس السابق إيمرسون منانغاغوا زعيماً جديداً للحزب خلفاً للرئيس روبرت موغابي المعزول من قيادة الحزب.



وكان موغابي قد عزل نائبه منانغاغوا منذ أسبوعين، في خطوة قيل إنها تمهيد لتعيين زوجته، غريس موغابي، رئيسة للبلاد.



وأثارت إقالة منانغاغوا سلسلة من الأحداث انتهت بتدخل الجيش لمنع موغابي، البالغ من العمر 93 عاماً، من توريث الحكم لزوجته.



وخرج بعدها عشرات الآلاف من سكان زيمبابوي السبت في مسيرات بالعاصمة هراري والمدن الكبرى مطالبين بتنحي موغابي عن الرئاسة.



وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن غريس موغابي أبعدت من الحزب نهائياً، فيما قال الوزير السابق باتريك شيناماسا إن إجراءات عزل موغابي ستبدأ إذا لم يتنح بنفسه في مهلة أقصاها منتصف نهار يوم غد .

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ