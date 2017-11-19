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آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:35م
الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر8) نقطة وبنسبة (16ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (41ر5097) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (67ر5105) نقطة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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  اقتصاد
اليابان تعتزم تقديم قروضها للدول النامية بالدولار الأمريكي
[19/نوفمبر/2017]
طوكيو- سبأ:
تعتزم الحكومة اليابانية تقديم قروض تنموية ولأول مرة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى الين، تلبيةً لطلبات من الدول المقترضة في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بهدف تخفيف مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وزيادة الطلب على القروض من الدول التي تتأثر عملاتها إلى حدٍ كبير بأداء الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى تعزيز صادرات البنية الأساسية اليابانية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولون في طوكيو، قولهم: إن تسديد قروض الدولار سوف يتم على أساس 3 فترات، 15 و 20 و25 عاما، وأن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) سوف تكون مسئولة عن تقديم قروض الدولار وبضمانات من الحكومة.

ويأتي القرار نتيجة إصلاحات في وظائف وكالة (جايكا) تشمل تقليص الوقت اللازم لتنفيذ اتفاقيات المساعدات التنموية من 3 سنوات إلى ما لا يزيد على 18 شهرا، ومشاركة المؤسسات المالية من القطاع الخاص في تقديم القروض المشتركة.

سبأ
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