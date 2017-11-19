اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابان تعتزم تقديم قروضها للدول النامية بالدولار الأمريكي طوكيو- سبأ:

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم قروض تنموية ولأول مرة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى الين، تلبيةً لطلبات من الدول المقترضة في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بهدف تخفيف مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وزيادة الطلب على القروض من الدول التي تتأثر عملاتها إلى حدٍ كبير بأداء الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى تعزيز صادرات البنية الأساسية اليابانية.



ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولون في طوكيو، قولهم: إن تسديد قروض الدولار سوف يتم على أساس 3 فترات، 15 و 20 و25 عاما، وأن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) سوف تكون مسئولة عن تقديم قروض الدولار وبضمانات من الحكومة.



ويأتي القرار نتيجة إصلاحات في وظائف وكالة (جايكا) تشمل تقليص الوقت اللازم لتنفيذ اتفاقيات المساعدات التنموية من 3 سنوات إلى ما لا يزيد على 18 شهرا، ومشاركة المؤسسات المالية من القطاع الخاص في تقديم القروض المشتركة.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ