ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:35م
الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش)
أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر8) نقطة وبنسبة (16ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (41ر5097) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (67ر5105) نقطة.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزير الأوقاف ومحافظ إب يتفقدان مشروع الفلل الإستثمارية والجامع الكبير بجبلة
قبرص تسجل رقما قياسيا فى عدد السياح خلال العام الجاري
الأرصاد: محطات الرصد بعمران سجلت اليوم درجة صفر مئوية
باحثون أمريكيون يكتشفون علاج جديد للسكري ببنكرياس اصطناعي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية حصر وتقييم أضرار العدوان بمنشآت التعليم الفني
[19/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، آلية التعاون مع المركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين بشأن حصر وتقييم الاضرار التي تسبب بها العدوان في منشآت التعليم الفني.

وفي الإجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع الدكتور منير القاضي ومستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع، أكد وزير التعليم الفني أهمية التوثيق الدقيق للأضرار التي خلفها ويخلفها العدوان على منشآت ومؤسسات الدولة بشكل عام ومنشآت التعليم الفني بصورة خاصة.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب جهود جادة وصادقة لتحقيق الأهداف المرجوة بدءً من عملية الحصر والتقييم وانتهاء بإعادة البناء والإعمار.

من جانبه أشار نائب وزير التعليم الفني إلى ما تعرض له قطاع التعليم الفني من تدمير من قبل العدوان الذي إستهدف هذا القطاع الذي يمثل أهمية لتأهيل الكوادر القادرة على النهوض بالتنمية المستدامة.

واستعرض الجهود الذاتية التي بذلت من قبل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات في التواصل والرفع بالأضرار لكافة منشآت وكافة مؤسسات التعليم الفني.

وأكد الدكتور الحوالي حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المركز أو المنظمات في هذا الجانب، وسعيها الجاد للوصول إلى الجاهزية فيما يتعلق بتوثيق الأضرار وإعادة الإعمار.

وشدد نائب وزير التعليم الفني على أهمية تعزيز التواصل بين قطاع المشاريع بالوزارة والمركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين للخروج بآلية تعاون مشترك في هذا الجانب.

بدوره استعرض مدير المركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين إسماعيل الوجيه، المشروع الوطني لإعداد خبراء إعادة الإعمار، وتدريب لجان الحصر والتقييم في المؤسسات الحكومية وفقا لمعايير دولية لضمان التعويضات العادلة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الأوقاف ومحافظ إب يتفقدان مشروع الفلل الإستثمارية والجامع الكبير بجبلة
الأرصاد: محطات الرصد بعمران سجلت اليوم درجة صفر مئوية
إستشهاد ثمانية أطفال وثلاث نساء بغارة لطيران العدوان بالجوف
مناقشة آلية تصحيح ومعالجة إختلالات وظائف أجور ومرتبات التربويين
مناقشة آلية حماية ممتلكات الأوقاف بعمران
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات على مديرية همدان
وزير العدل يؤكد أهمية الإرتقاء بالإدارة القضائية والعمل العدلي
مجلس النواب يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
دورة صحية لأكثر من الف متدربة بمجال الإسعافات الأولية بذمار
التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الصحة والصليب الأحمر الدولي
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثمانية أطفال وثلاث نساء بغارة لطيران العدوان بالجوف
[19/نوفمبر/2017]
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات على مديرية همدان
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 31 غارة
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف معسكر خالد بتعز بأربع غارات
[18/نوفمبر/2017]
وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by