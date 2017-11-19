محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية حصر وتقييم أضرار العدوان بمنشآت التعليم الفني صنعاء-سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، آلية التعاون مع المركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين بشأن حصر وتقييم الاضرار التي تسبب بها العدوان في منشآت التعليم الفني.



وفي الإجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع الدكتور منير القاضي ومستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع، أكد وزير التعليم الفني أهمية التوثيق الدقيق للأضرار التي خلفها ويخلفها العدوان على منشآت ومؤسسات الدولة بشكل عام ومنشآت التعليم الفني بصورة خاصة.



ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب جهود جادة وصادقة لتحقيق الأهداف المرجوة بدءً من عملية الحصر والتقييم وانتهاء بإعادة البناء والإعمار.



من جانبه أشار نائب وزير التعليم الفني إلى ما تعرض له قطاع التعليم الفني من تدمير من قبل العدوان الذي إستهدف هذا القطاع الذي يمثل أهمية لتأهيل الكوادر القادرة على النهوض بالتنمية المستدامة.



واستعرض الجهود الذاتية التي بذلت من قبل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات في التواصل والرفع بالأضرار لكافة منشآت وكافة مؤسسات التعليم الفني.



وأكد الدكتور الحوالي حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المركز أو المنظمات في هذا الجانب، وسعيها الجاد للوصول إلى الجاهزية فيما يتعلق بتوثيق الأضرار وإعادة الإعمار.



وشدد نائب وزير التعليم الفني على أهمية تعزيز التواصل بين قطاع المشاريع بالوزارة والمركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين للخروج بآلية تعاون مشترك في هذا الجانب.



بدوره استعرض مدير المركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين إسماعيل الوجيه، المشروع الوطني لإعداد خبراء إعادة الإعمار، وتدريب لجان الحصر والتقييم في المؤسسات الحكومية وفقا لمعايير دولية لضمان التعويضات العادلة.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ