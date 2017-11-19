عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يعلن إستعادة كامل مدينة البوكمال من تنظيم (داعش) دمشق – سبأ :

أعلن الجيش السوري اليوم الاحد تمكنه من استعادة مدينة البوكمال بالكامل بعد القضاء على آخر بؤر مسلحي (داعش) في المدينة .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن وحدات الجيش العربي السوري واصلت التقدم خلال عملياتها ضد من تبقى من فلول إرهابيي (داعش) ونقاط انتشارهم على أطراف مدينة البوكمال بعد إحكام الطوق حولها والسيطرة على معظم مساحتها خلال الساعات الـ 24 الماضية".



واضافت "إن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة تخوض اشتباكات عنيفة مع من تبقى من إرهابيي تنظيم (داعش) بعد عزل المدينة من الجهة الشرقية تمهيداً لإعلانها خالية من إرهابيي التنظيم" .



واشارت إلى "أن وحدات الاقتحام في الجيش واصلت تقدمها بحذر في الأمتار الأخيرة من مدينة البوكمال بسبب كثرة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم التكفيري في كل مكان في الوقت الذي تعمل وحدات الجيش على تطهير أحياء المدينة من الارهابيين الفارين من الاشتباكات بعد تقهقر تجمعاتهم وانهيارهم أمام تقدم الجيش وقوة نيرانه وغزارتها".

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ