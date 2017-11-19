اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر8) نقطة وبنسبة (16ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (41ر5097) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (67ر5105) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (828) آلاف و(997) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (31) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليون و(200) ألف و(861) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (100ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (86ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (47) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (66ر5) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (248) ألف ريال عماني أي ما نسبته (93ر29) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (201) ألف ريال عماني وبنسبة (27ر24) في المائة.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ