محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة صحية لأكثر من الف متدربة بمجال الإسعافات الأولية بذمار ذمار-سبأ:

بدأت بمحافظة ذمار اليوم دورة صحية مكثفة لأكثر من الف متدربة في مجال الإسعافات الأولية تنفذها جمعية القمة النسوية للتنمية بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بمدينة ذمار.



وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق أهمية هذه الدورات في تقديم المساعدة وإنقاذ حياة المصابين في الوقت المناسب في ظل استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين وكذا انتشار الأوبئة والأمراض وفي مقدمتها الاسهالات المائية الحادة الكوليرا.



ودعا المشاركات في الدورة إلى الاستفادة من المهارات والمعارف التي تتضمنها الدورة والمساهمة في خدمة ومجتمعهن.



فيما أوضحت رئيسة جمعة القمة النسوية سمر الريمي، أن الدورة تهدف إلى إكساب ألف و50 متدربة مهارات ومعارف أساسية في مجال الإسعافات الأولية والمجالات الصحية الأخرى بما يمكنهن من تقديم الخدمات الضرورية والطارئة في مجتمعهن .



وأشارت إلى انه تم توزيع المتدربات على سبعة مراكز تدريبية في مدينة ذمار تشمل مدرسة ( محمد عبدالله صالح والحمزة والخنساء والسلام في الجدد ومدرسة عزان والحفصة والشيماء بحسب التوزيع الجغرافي للمناطق المستهدفة .



حضر الافتتاح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي ونائب منسق وزارة حقوق الإنسان بذمار إبراهيم العفارة وعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالحكيم وهبي وعدد من القيادات الصحية وممثلات المنظمات النسوية في المحافظة .

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ