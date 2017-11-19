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رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الإدارة المحلية
[19/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي .

ناقش اللقاء أوضاع السلطة المحلية في مختلف المحافظات وجهود وزارة الإدارة المحلية ودورها في تعزيز أداء أجهزة السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود بما ينعكس إيجابا على العمل المؤسسي للسلطات المحلية ودورها في تخفيف تداعيات العدوان وآثار الحصار الجائر على الشعب اليمني، الذي يقدم تضحيات كبيرة من أجل استقلال قراره الوطني والخروج من الوصاية السعودية.

وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل أجهزة السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات وتمكينها من أداء مهامها في تقديم الخدمات للمواطنين والتنمية المحلية، فضلا عن تعزيز جوانب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتحصيل الإيرادات المالية المحلية .

وأكد الرئيس الصماد أهمية تضافر جهود الجميع بما يسهم في تحسين أداء أجهزة السلطة المحلية وزيادة فاعلية دور المجالس المحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن

سبأ
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