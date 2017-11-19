محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني صنعاء- سبأ:



استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.



جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز استقرار الأسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي التي شهدت مؤخراً تضارباً كبيراً جراء الأزمة المفتعلة .



وأكد اللقاء أهمية اضطلاع حكومة الإنقاذ الوطني بدورها باتجاه تعزيز الاستقرار في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفيرها بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار الجائر و إغلاق المنافذ والموانئ والمطارات.



وشدد اللقاء على ضرورة تعزيز الأداء وتنفيذ برنامج الحكومة وفق الأولويات بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها العدوان والحصار على اليمن برا وبحرا وجوا، وما يتطلبه ذلك من جهود وتكامل في الأدوار بين مختلف الجهات والمؤسسات لتجاوز التحديات الراهنة والتغلب على نواحي القصور .



وتطرق اللقاء إلى إجراءات تحالف العدوان الأخيرة المتمثلة في إغلاق كافة المنافذ اليمنية بهدف تجويع 25 مليون مواطن بالإضافة إلى استمرار العدوان في استهداف المدنيين والبنية التحتية للشعب اليمني.



وشدد الرئيس الصماد على ضرورة اضطلاع حكومة الإنقاذ بدورها في الحفاظ على الاستقرار السلعي وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال احتياجات المواطنين ومعاناتهم خصوصاً في المرحلة الراهنة .



وأكد أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي في مواجهة الهجمة المستمرة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي وأدواته ، ودعم كافة الجهود الإغاثية والإنسانية بما يخفف من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها العدوان وإغلاق المنافذ

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ