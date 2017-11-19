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المستشارة الألمانية تسعى لتشكيل ائتلاف حاكم في محاولة أخيرة لتجنب أزمة سياسية
[19/نوفمبر/2017]
برلين-سبأ:

تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد مشاورات لتشكيل حكومة في البلاد في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها وأوروبا مرحلة اضطراب.

وتخوض ميركل منذ أكثر من شهر مفاوضات شاقة جدا بهدف تشكيل تحالف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي ودعاة حماية البيئة (الخضر)، وهو تحالف لم يختبر في ألمانيا من قبل.

ويبدأ اجتماع الفرصة الأخيرة في وقت لاحق من اليوم الأحد ويفترض أن ينتهي مساء مع إمكانية تمديده. وكانت مهلة أولى قد انتهت مساء الخميس بدون التوصل إلى أي نتيجة. والقضايا الخلافية كثيرة من سياسة الهجرة إلى البيئة والأولويات الضريبية وأوروبا.

وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة، يفترض أن تعود ألمانيا إلى صناديق الاقتراع مطلع 2018. وفي هذ الحالة ستجرى الانتخابات بدون أن تكون ميركل على رأس الاتحاد الديمقراطي المسيحي. لذلك يبدو مصيرها مرتبطا بنجاح المشاورات التي تجريها حاليا.

وكشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة "دي فيلت" نتائجه اليوم الأحد أن 61,4 بالمئة من الألمان يعتقدون أنها لا تستطيع أن تبقى في منصبها في حال أخفقت في مفاوضاتها لتشكيل ائتلاف حكومي.

سبأ
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