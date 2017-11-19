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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية
[19/نوفمبر/2017]
رام الله-سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 8 مواطنين في الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة طلاب فلسطينيين على حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وذلك أثناء توجههم إلى مدرستهم في قرية دير نظام المجاورة.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي في تصريح له ، إن قوات الاحتلال هاجمت المركبة التي يستقلها الطلبة، واعتقلت الطلبة الثلاثة ، وهم في الصفوف الحادي عشر والثاني عشر.

وأشار التميمي إلى أن الطلبة يدرسون في مدرسة دير نظام القريبة من القرية، ويضطرون إلى المرور عبر الحاجز العسكري يوميا.

يذكر أن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قرية النبي صالح، ويفرض إغلاقا عليها بين الفترة والأخرى، فيما تندلع مواجهات شبه يومية بالمنطقة.

وفي طولكرم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من عزبة الجراد شرق طولكرم، بعد مداهمة منزله وتدمير محتوياته.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا وعمره (25 عاما)، في الوقت الذي فتشت فيه عددا من منازل المواطنين في محيط مجمع المحاكم في الحي الغربي بطولكرم.

وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل، وبلدة بيت امر، فيما ادى مستوطنون صلوات تلمودية في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض في تصريح له إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت امر شمال الخليل، وفتشت منازل المواطنين، واعتقلت شابين عمرهما تباعا (18 عاما)، و (18 عاما)، وطفلا يبلغ من العمر (14 عاما)، ونقلتهم لمعسكر "عصيون" الاحتلالي شمال البلدة، كما اعتقلت مواطنا آخر من مدينة الخليل ونقلته لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة حلحول شمال الخليل تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي أغلق المكان لإقامة صلوات تلمودية في مسجد النبي يونس في البلدة.

سبأ
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