Wahj Al-Hayah lance un projet de développement [19/نوفمبر/2017]



SANAA, 18 Nov. (SABA) - La Foundation de Wahj Al-Hayah a lancé une projet de développement global pour éliminer et réduire la propagation de la maladie de l'hépatite C, qui sera mis en œuvre en coordination avec la coopération du ministère de la Santé et le Secrétariat de la capitale.







Le Président de a Fondation de Wahj Al-Hayah, M. Ali Al-doh, a inidquee à SABA, que ce projet sera mis en œuvre , après l'entrée du Yémen à la carte du monde des pays qui luttent contre l'épidémie.







Il a noté que le lancement coïncide avec le deuxième lot de l'autonomisation des jeunes dans la réalisation de l'aide humanitaire et programme de sensibilisation communautaire obtenu.







