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آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:57:48م
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وهج الحياة تدشن مشروع التوعية الشاملة للحد من انتشار الكبد الوبائي
[19/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 دشنت مؤسسة وهج الحياة مشروع التوعية الشاملة للقضاء والحد من انتشار مرض الكبد الوبائي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان .

وأوضح رئيس المؤسسة علي الدوة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذي ينفذ بجهود ذاتية يأتي ضمن جهود وأنشطة المؤسسة المجتمعية وفي إطار التنسيق مع التحالف العالمي للكبد الوبائي، بعد دخول اليمن إلى الخارطة العالمية للدول التي تكافح هذا المرض .

وذكر أن المشروع يتضمن النزول الميداني إلى أماكن التجمعات في المدارس والجامعات والأسواق وعيادات الأسنان وصوالين الحلاقة ، لرفع الوعي بمرض الكبد الوبائي وطرق الوقاية منه .
وأشار الدوة إلى أن تدشين المشروع يتزامن مع تخرج الدفعة الثانية من برنامج تمكين الشباب في أعمال الإغاثة الإنسانية والتوعية المجتمعية ، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى لخلق فرص عمل للشباب مع المنظمات وتعزيز الثقافة المجتمعية المهنية في الأعمال الإنسانية

سبأ
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